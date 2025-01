O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) divulgou imagens do casal suspeito de praticar o latrocínio que vitimou um idoso de 81 anos na cidade de São Cristóvão. O crime ocorreu no último dia 18 de dezembro, e as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (6).

De acordo com o delegado André Baronto, na data do crime, a Polícia Civil foi acionada diante da localização do corpo de um idoso dentro de uma residência. “Então, a equipe de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e, no local, constatou uma morte violenta”, detalhou.

Com o início da investigação da morte – que apresentava indícios de latrocínio -, o caso foi remetido ao Depatri, que obteve imagens de câmeras de segurança da região. “As imagens identificaram um casal, na madrugada do dia do crime, chegando à residência, e o homem pulando o muro do imóvel da vítima”, revelou o delegado.

As imagens coletadas em investigação do Depatri mostraram ainda que, após passar bastante tempo no imóvel, o homem saiu da residência e, posteriormente, retornou com a mulher. “Sempre em uma bicicleta. Dessa segunda vez, a mulher também entra na residência, já que eles conseguiram abrir o portão”, narrou André Baronto.

Logo após a segunda entrada no imóvel da vítima, ambos saem da residência levando objetos da casa. “Inicialmente, constatamos a ausência de uma televisão e mantimentos alimentares. Estamos atuando para identificar também tudo o que foi levado da residência da vítima”, complementou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do casal sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir com a completa elucidação do crime investigado pelo Depatri, e o sigilo do denunciante é garantido pela Polícia Civil.