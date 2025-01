Nesta terça-feira (7), a prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa (PL), anunciou um decreto polêmico publicado no Diário Oficial do município. O Decreto 7.970 determina a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão da administração pública direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Municipal. A medida inclui também trabalhadores da SMTT (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito), EMSURB (Empresa Municipal de Serviços Urbanos) e EMURB (Empresa Municipal de Obras e Urbanização).

A decisão pegou muitos de surpresa e já repercute no cenário político da capital sergipana. O vereador Isac Silveira, líder da prefeita na Câmara, comentou a medida de forma contundente: “As tetas da prefeitura secaram”, disse, em alusão ao corte generalizado nos cargos comissionados.

Embora a justificativa oficial para o decreto ainda não tenha sido divulgada, especialistas apontam que a decisão pode estar relacionada a ajustes financeiros ou reestruturações administrativas na gestão municipal.

A exoneração em massa gera questionamentos sobre os próximos passos do Executivo municipal e o impacto dessa medida nos serviços públicos. A expectativa é de que a prefeitura esclareça os motivos e apresente um plano de reposição ou reorganização nos próximos dias.

Seguiremos acompanhando os desdobramentos dessa decisão que já movimenta os bastidores da política em Aracaju.