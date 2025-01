Jeferson Andrade é o exemplo de uma liderança que se consolida com trabalho, palavra e compromisso. Carregando o legado de seu pai, que deixou uma marca importante na política sergipana, Jeferson assumiu cedo um papel de destaque e tem feito história. Ele foi eleito e reeleito presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o que reforça sua força e capacidade de articulação.

Nas eleições municipais de 2024, o trabalho de Jeferson se refletiu em vitórias importantes. Prefeitos aliados foram eleitos em municípios estratégicos como Propriá, Cedro de São João, Telha, Amparo de São Francisco, Pacatuba, Campo do Brito, Laranjeiras, Maruim, Malhada dos Bois, São Francisco, Itabaianinha, Cristinápolis, Gararu e Brejo Grande. Além disso, em vários outros municípios, vice-prefeitos, vereadores e diversas lideranças políticas, incluindo ex-prefeitos que não se candidataram à reeleição, se mantêm aliados a Jeferson, ampliando sua base de apoio em todo o estado. Destaca-se ainda o apoio de algumas pessoas que, embora não tenham obtido êxito nas eleições, continuam firmes e aliados a Jeferson Andrade, demonstrando a confiança que ele inspira, mesmo entre aqueles que não tiveram sucesso em suas candidaturas.

O reconhecimento da sua liderança vai além dessas vitórias. Prefeitos de grandes municípios, como Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Estância, já declararam publicamente apoio a uma possível candidatura de Jeferson ao cargo de vice-governador. Isso demonstra que seu trabalho e articulação política têm conquistado confiança e respeito em todas as regiões de Sergipe.

Mais do que um político de grupos, Jeferson tem mostrado que é um líder comprometido com as pessoas. Ele honra cada aliado, valoriza quem está ao seu lado e trabalha por um Sergipe melhor. Em tempos de desconfiança na política, ele se destaca por manter a palavra e pelo compromisso em atender as demandas do povo.

Jeferson Andrade é uma força que cresce a cada eleição, não apenas pelo legado que carrega, mas pelas ações concretas que têm gerado resultados. Sua liderança une passado e presente, com os olhos sempre voltados para o futuro de Sergipe.