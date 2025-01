A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) efetuou na manhã desta quarta-feira, 8, o resgate e a apreensão de um cão, sem raça definida (SRD), e de três animais silvestres da espécie jabuti. Os animais estavam abandonados desde a véspera do natal e foram encontrados em situação de maus-tratos, sozinhos no interior de um apartamento, localizado em um condomínio no bairro Marivan, na capital sergipana.

Segundo o Delegado Flávio Albuquerque, “a ação ocorreu após a Depama receber várias denúncias anônimas, através do Disque-Denúncia (181) e das redes sociais, que informavam que um cão SRD, porte médio, estava abandonado no interior de um apartamento, há vários dias, privado de alimentação e hidratação adequada, e que em razão do abandono de seus tutores passou a ficar estressado, latindo muito, durante todo o tempo, em um ambiente insalubre, exalando fortes odores de fezes e urina por todo o prédio”, informou.

Ao chegar no local, a equipe confirmou a veracidade das denúncias, tendo encontrado o animal muito magro, faminto e desidratado. Feito o resgate, o cão foi levado para atendimento médico veterinário e está a disposição para ser adotado, devendo os interessados procurar a Depama pessoalmente. Em exames realizados ficou constatado que o animal está com erliquiose, doença infecciosa transmitida pelo carrapato.

Os vizinhos e moradores se mobilizaram e estavam colocando ração pela brecha da porta. Os três jabutis encontrados na varanda do apartamento estavam igualmente privados de alimentação e água, em situação de maus-tratos, além da indevida guarda ser configurada como crime ambiental.

Os tutores foram identificados e serão indiciados por crime de maus-tratos a cães e animais silvestres no inquérito policial instaurado que será concluído e enviado ao Poder Judiciário nos próximos dias.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.