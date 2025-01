Na noite dessa quarta-feira (8), policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) efetuaram a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no município de Cristinápolis, região Sul do Estado.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações sobre um homem que estaria em posse de uma arma de fogo em plena via publica nas proximidades do Forródromo.

Ao chegar no local, a equipe flagrou o suspeito portanto uma arma tipo espingarda de fabricação caseira e material que possivelmente seria usado como munição.

Diante do flagrante, o suspeito e todo material apreendido foi encaminhado à Delegacia.