No final da tarde desta terça-feira, 7, a Delegacia de Malhada dos Bois realizou a prisão de dois investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ação ocorreu após a polícia receber denúncias sobre as atividades criminosas no Povoado Cruz das Donzelas.

Diligências foram realizadas na residência dos suspeitos, que empreenderam uma tentativa frustrada de fuga ao descobrir a chegada dos agentes. Durante a abordagem, um dos envolvidos indicou o local onde estavam armazenados aproximadamente 500g de maconha, que foram apreendidos pela equipe policial.

Após a constatação do flagrante, os dois indivíduos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e foram conduzidos à delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.

A autoridade policial esclarece que a colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso de ações como esta, que visam combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população. Denúncias podem ser feitas anonimamente por meio do Disque-Denúncia (181), garantindo sigilo absoluto.