A Polícia Militar deteve, na noite desta terça-feira (1º), um suspeito de compra de votos no bairro Santos Dumont, em Aracaju. O homem foi encontrado próximo à praça Ulisses Guimarães com R$ 10 mil em dinheiro e material de campanha dos candidatos Yandra Moura e Saulinho Produções.

De acordo com testemunhas, o dinheiro estava nos bolsos e em uma caixa no veículo do suspeito, que demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a origem dos valores. Os “santinhos” apreendidos faziam referência a Yandra e o candidato a vereador Saulinho Produções, e, segundo moradores, casos semelhantes estariam ocorrendo em toda a Zona Norte.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou o caso, mas informou que a investigação foi encaminhada à Polícia Federal.