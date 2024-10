Policiais civis da Delegacia Regional de Estância recuperam um aparelho celular furtado no Estado do Ceará. A ação policial ocorreu após troca de informações entre as polícias civis de Sergipe e do Ceará. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 3.

Segundo as informações policiais, a equipe da unidade sergipana iniciou diligências de campo, localizando e recuperando o aparelho celular que foi furtado na cidade de Jucás (CE). O furto ocorreu em uma festa, em julho deste ano.

O aparelho celular foi recuperado em Estância, sendo devidamente encaminhado para a Delegacia de Iguatu (CE), responsável pela apuração do fato, para ser devolvido à vítima.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.