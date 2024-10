Na tarde desta terça-feira (8), um homem mantém uma família refém dentro de uma residência no Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

De acordo com a SSP, equipes especializadas da Polícia Militar estão no local, incluindo um grupo de negociação e unidades da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) e da Rádio Patrulha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também está de prontidão, acompanhando o desenrolar da situação.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o número de reféns ou as motivações do suspeito, mas o processo de negociação segue em andamento para garantir a segurança dos envolvidos. Até o momento, a situação permanece tensa, e as equipes continuam trabalhando para encerrar o impasse sem vítimas.

Mais informações serão divulgadas assim que houver novas atualizações sobre o caso.