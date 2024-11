A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), a partir da troca de informações com a Polícia Federal, prenderam um investigado por envolvimento em assalto ocorrido em 2019, em Nossa Senhora do Socorro. O homem foi detido na tarde desta terça-feira, 5, no município gloriense.

De acordo com denúncia feita pelo Ministério Público, no dia 25 de janeiro de 2019, um grupo criminoso, integrado pelo homem detido hoje em Glória, acionou um taxista e se dirigiu até uma mercearia localizada no final de linha do Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro. No local, os homens roubaram o proprietário do estabelecimento, além de produtos vendidos no espaço.

Segundo a investigação, na mercearia, um dos autores, trajando terno e blusa social, subtraiu o relógio, o aparelho celular e um tablete do proprietário do comércio, além de cigarros, isqueiros e a quantia de R$ 600,00. Na ocasião do crime, o aparelho celular de uma cliente também foi levado.

Os levantamentos policiais mostraram ainda que, ao chamar a corrida, o taxista não foi informado sobre a intenção do grupo, que tinha como objetivo roubar a mercearia.

Nesta sexta, a partir de informações trocadas com a Polícia Federal, a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais localizaram, em Glória, um dos envolvidos no roubo. Na ocasião, foi cumprido um mandado de prisão contra o investigado, que foi conduzido à delegacia, para os procedimentos de praxe.