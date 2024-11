Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumprem, na manhã desta terça-feira, dia 12, mandados de prisão e de busca e apreensão em residências nas cidades de Aracaju e Laranjeiras.

A operação é parte das investigações sobre o homicídio do advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, ocorrido em 18 de outubro deste ano. A ação foi coordenada pelo próprio secretário da Segurança Pública, João Eloy, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Operacional (Dipol) e da Polícia Militar de Sergipe.

Foram cumpridos quatro mandados de prisão e mandados de busca domiciliar expedidos pela 5ª Vara Criminal de Aracaju, direcionados a suspeitos envolvidos diretamente no crime. José Lael foi emboscado por indivíduos em uma motocicleta enquanto trafegava no Bairro 13 de Julho, em Aracaju. Durante o ataque, o filho do advogado também foi atingido, mas sobreviveu aos ferimentos.

Todos os detidos serão conduzidos para unidades policiais, onde serão ouvidos ao longo do dia. Assim que os depoimentos forem concluídos, a Polícia Civil trará mais detalhes sobre o caso.

A execução dos mandados nas cidades de Laranjeiras e Aracaju reforça o comprometimento das forças de segurança em elucidar o caso e garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça, dias depois do crime.