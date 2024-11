Em operação conjunta entre as polícias civis de Sergipe e da Bahia, três investigados por integrarem um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas no interior da Bahia foram detidos em cumprimento a mandados de prisão em Aracaju. Além dos mandados de prisão, também foram cumpridas decisões judiciais de busca e um carro foi apreendido. Em Sergipe, a ação policial foi desencadeada por equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) e da Divisão de Inteligência (Dipol). A operação ocorreu nessa quarta-feira, 13, e foi divulgada nesta quinta-feira, 14.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as apurações policiais identificaram que os investigados integrantes de um grupo criminoso que atua em Santo Antônio de Jesus (BA) estariam na capital sergipana. “A Polícia Civil da Bahia entrou em contato conosco para pedir o auxílio no cumprimento dos mandados”, detalhou.

As informações coletadas em apuração policial indicaram ainda que os investigados estavam em território sergipano há cerca de um ano e meio, conforme narrou o delegado. “Eles já estavam com diversas casas, inclusive locadas para pessoas de boa-fe. Então, eles estavam escondidos aqui e levando uma vida aparentemente lícita”, revelou.

Com o levantamento das informações sobre a localização exata dos investigados, as equipes das polícias civis de Sergipe e da Bahia deflagraram a operação. “Assim, conseguimos dar cumprimento aos mandados de prisão e também às decisões judiciais de busca e apreensão”, complementou Rafael Kaufer.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir com a prisão de outros envolvidos com o tráfico de drogas. O sigilo do denunciante é garantido.