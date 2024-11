O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu nesta segunda-feira, 18, um mandado de prisão temporária contra um homem de 54 anos, suspeito do homicídio ocorrido no último dia 9 de novembro, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju.

De acordo com a investigação policial, na tarde do dia 9 de novembro, a vítima, de 40 anos, bebia na companhia de amigos, em um depósito de bebidas no Novo Paraíso. Após desentendimento, o infrator efetuou um golpe de arma branca no tórax da vítima, que chegou a ser levada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos.

A prisão foi decretada pela 8ª Vara Criminal de Aracaju, acolhendo representação do DHPP. O preso será apresentado em audiência de custódia, estando à disposição da Justiça.