A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou na última sexta-feira, 15, dois filhotes de gatos que viviam em situação de maus-tratos em um imóvel no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Os animais estavam no quintal da residência, onde um deles foi encontrado amarrado pelo pescoço com um cadarço, conforme registrado em vídeo apresentado pelo denunciante.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, responsável pelo caso, a denúncia apontava que o tutor mantinha os gatos amarrados, privando-os de alimentação por longos períodos. “O denunciante também relatou que os animais apresentavam comportamento agressivo devido à forma como eram tratados”, explicou o delegado.

Os filhotes foram levados para atendimento veterinário e, após receberem os cuidados necessários, estão disponíveis para adoção responsável. O tutor foi identificado e intimado a prestar declarações, enquanto a Polícia Civil instaurou um inquérito que será encaminhado ao Poder Judiciário após sua conclusão.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar crimes de maus-tratos contra animais. Informações podem ser enviadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.