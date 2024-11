A Delegacia Regional de Lagarto, com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) de Sergipe e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrou na manhã dessa terça-feira, 12, a Operação Anteros, no bairro Taquara, Zona Oeste fluminense. Na ação, um homem foi detido pelo crime de homicídio, ocorrido no mês de março do corrente ano, no município de Lagarto.

Segundo informações policiais, após descobrir que sofria uma traição amorosa em seu relacionamento, o autor do crime decidiu tirar a vida do amante de sua esposa, como vingança passional. O crime ocorreu em março deste ano e chocou a cidade de Lagarto, pois a vítima era conhecida pela comunidade local.

As investigações mostraram que, depois do delito, o autor fugiu e, após um intenso trabalho investigativo realizado pela Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) de Sergipe, o homem foi localizado em uma favela na cidade do Rio de Janeiro.

Devido à complexidade do caso, por estar localizado em uma comunidade de zona conflagrada, a Agência Central de Inteligência do Rio de Janeiro passou a atuar em colaboração com a PCSE. A intensa troca de informações possibilitou que a prisão fosse realizada na manhã de ontem, 12, quando o fugitivo chegava ao trabalho.

Anteros

A ação policial recebeu o nome de “Operação Anteros”, em alusão ao deus de mesmo nome na mitologia grega, que era irmão de Eros, mas possuía atributos exatamente contrários: Anteros separa, desagrega e se vinga dos que escarnecem do amor.

Também participaram da Operação, a Polícia Militar do Estado de Sergipe e policiais civis da 32ª Delegacia de Taquara, do Rio de Janeiro.