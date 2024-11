A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – Ficco/SE, deflagrou na manhã desta terça-feira (12) a Operação Hepta para desarticular organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes violentos, com foco na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. A Ficco/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão em São Cristóvão/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE, Tobias Barreto/SE, Itabaiana/SE, São Felipe/BA e Santo Antônio de Jesus/BA. Os mandados foram expedidos pelo juízo da comarca de São Cristóvão.

A investigação teve início em levantamento operacional e de inteligência feito com apoio do Departamento do Sistema Prisional do Estado de Sergipe – Desipe e tem por finalidade reprimir esquema criminoso responsável por, pelo menos, nove homicídios ligados a disputas pelo tráfico de drogas em São Cristóvão, além de práticas de lavagem de dinheiro por meio de contas bancárias de laranjas.

Um dos líderes da organização, um ex-presidiário com envolvimento no tráfico e crimes violentos, entrou em confronto com a Polícia Militar baiana no último mês de outubro, em Conceição dos Almeidas/BA, quando foi alvejado e morto. Com ele foram apreendidos uma pistola, drogas e um veículo blindado de luxo.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a até 35 anos de reclusão.

O nome da operação, Hepta, faz referência ao codinome utilizado pelo líder da organização criminosa, alvo principal da ação.

A Operação desta terça-feira, foi deflagrada em parceria com o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe – Denarc, a Delegacia de Polícia Civil de Tobias Barreto/SE, o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais da Polícia Penal de Sergipe – GOPE, Policiais Penais do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – Premabas, o 3º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe – 3º BPM, o Batalhão de Radiopatrulha da Polícia Militar de Sergipe – BPRP e a Companhia Independente de Operações Especiais – CIOE/PM/SE.