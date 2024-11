Policiais civis da Delegacia de Amparo de São Francisco, com o apoio da Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Propriá, prenderam três homens por associação criminosa para prática de furtos e receptação qualificados de semoventes de produção. A prisão ocorreu em flagrante nessa quarta-feira, 6, no Povoado São Vicente, em Propriá.

De acordo com as informações policiais, as investigações indicaram que os animais foram furtados em Amparo de São Francisco.

Nessa quarta-feira, com o apoio do setor de repressão aos crimes patrimoniais da Delegacia Regional de Propriá, os animais foram recuperados e restituídos ao proprietário.

Conforme apuração policial, os investigados furtaram seis carneiros de produção da raça Doper, sendo que alguns dos animais furtados chegam a custar cerca de R$ 10 mil.

Os três presos responderão pelos crimes de associação criminosa, furto e receptação qualificados que podem ter penas superiores a oito anos de prisão. Eles serão encaminhados a audiência de custódia onde permanecerão à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.