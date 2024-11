A Delegacia Regional de Propriá informou que identificou e indiciou um homem investigado por uma série de furtos em residências e comércios da cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 7.

Segundo as informações policiais, as imagens coletadas pelos oficiais investigadores demonstraram o modo de atuação do suspeito. Ele é visto utilizando uma tornozeleira eletrônica.

Com a identificação do investigado, a Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio concluiu a investigação com o indiciamento por furto qualificado, com penas que podem chegar a seis anos de reclusão.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.