Com o videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), equipe da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu um homem em flagrante por furto de objetos de um quiosque localizado na área externa do Terminal Rodoviário Luiz Garcia, no Centro de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, após a identificação da situação, o Ciosp fez o acionamento da equipe mais próxima ao local do fato. A informação era de que um homem tinha acabado de furtar cadeiras do estabelecimento comercial.

Com a chegada da equipe policial da 6ª CIPM, o homem foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos seis cadeiras de plástico, cabos de aço e parafusos, pé de cabra e um aparelho celular.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde o caso foi registrado. O material apreendido com o suspeito também foi encaminhado para a unidade policial.