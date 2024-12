Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas, no último sábado, 21, no Conjunto Fernando Collor, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

Durante patrulhamento, a equipe policial recebeu informações de que um homem estaria comercializando drogas ilícitas.

Após realização de diligências, um homem foi flagrado com 135 quilogramas de substância análoga ao crack, 46 quilogramas de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrante.

