Na manhã desta quarta-feira (25), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam uma dupla por tráfico ilícito de drogas. O fato ocorreu no Bairro Dom Luciano, Zona Norte da capital.

Durante patrulhamento, os militares receberam informações sobre um homem demonstrando atitude suspeita em uma vila. Ao chegar no local a equipe visualizou um casal que ao perceber a presença policial tentou fugir entrando em uma residência.

Momentos depois, os policiais deram voz de prisão a ambos. Com o homem foram encontrados 12 papelotes contendo substância análoga a cocaína. Já dentro do imóvel, a suspeita confessou possuir mais quantidades do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão.

Diante do flagrante, os suspeitos e todo material apreendido foram direcionados à Delegacia.