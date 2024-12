Equipe da Delegacia de Malhada dos Bois cumpriu o mandado de internação contra um adolescente suspeito pela prática de ato infracional semelhante ao crime de tentativa de homicídio. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (19).

Segundo as investigações, dois irmãos, ambos menores de idade à época do fato, envolveram-se em uma confusão na cidade de Malhada dos Bois, na madrugada do dia 27 do mês de outubro deste ano.

Durante a confusão, um dos adolescentes utilizou uma faca para atingir a vítima. Já o outro adolesceente aterrorizou a população ao portar uma arma de fogo, evitando que a tentativa de homicídio fosse cessada pela intervenção de populares.

Diante da gravidade dos fatos, a Delegacia de Malhada dos Bois ouviu a vítima, bem como testemunhas presentes e representou pela internação dos adolescentes junto ao Poder Judiciário.

Nessa quinta-feira, um dos adolescentes foi apreendido, enquanto o outro ainda não foi localizado, encontrando-se a partir de agora na condição de foragido da justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.