Na manhã desta sexta-feira, 20, a Polícia Civil, por meio das Delegacias de Pirambu e Japaratuba, prendeu um homem investigado por homicídio. Crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2024, no Povoado Aguilhadas, Pirambu.

De acordo com investigações policiais, durante uma discussão, o suspeito ceifou a vida da vítima com diversas facadas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o preso se encontra à disposição da justiça para audiência de custódia e demais procedimentos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.