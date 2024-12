As Delegacias de Umbaúba, Itabaianinha e Tobias Barreto, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), cumpriram mandados de prisão contra dois investigados no homicídio ocorrido no último dia 2 de novembro, no município de Umbaúba. A dupla foi detida na cidade de Itabaianinha.

Segundo a investigação, o crime ocorreu logo após um acidente de trânsito entre duas motocicletas. Os levantamentos mostraram que, depois do sinistro, a vítima permaneceu no local, aguardando atendimento médico, momento em que os suspeitos, em posse de armas brancas, atacaram-na brutalmente, levando-a a óbito.

O trabalho investigativo mostrou que a ação criminosa foi premeditada e realizada com extrema violência, fatos que chocaram a comunidade local. Logo após o delito, a Polícia Civil, por meio de análises de imagens de câmeras de segurança, ouvidas e recursos periciais, identificou os envolvidos e representou pela decretação de mandados de prisão e de busca e apreensão.

A partir da expedição dos mandados pelo Poder Judiciário, na manhã de hoje, 10, dois envolvidos foram presos na cidade de Itabaianinha. O terceiro suspeito, já identificado, está sendo procurado pela polícia. Informações sobre o seu paradeiro podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia, no número 181.