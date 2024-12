Na manhã dessa terça-feira (10), a Força Tática da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prendeu um homem por tráfico e apreendeu drogas, em Ilha das Flores.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo, por volta das 11h, no município, quando receberam a informação que, na área comercial da cidade, havia um homem realizando tráfico de drogas.

Diante das características, os militares saíram em buscas do suspeito, e depararam-se com uma pessoa traficando na área indicada.

Em decorrência do flagrante, os policiais deram voz de parada e realizaram a busca pessoal. Com o infrator, os PMs encontraram substância ilícita do tipo maconha.

O envolvido e o objeto do ilícito foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Ascom PMSE