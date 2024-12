O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof), cumpriu o mandado de prisão temporária contra um homem investigado por duplo homicídio. O crime ocorreu no dia 17 de agosto, no bairro Santa Maria. A prisão foi divulgada nesta segunda-feira, 2.

Segundo as investigações, o preso e outro homem ainda não identificado se aproximaram dos dois homens vítimas do crime, que estavam bebendo, e efetuaram disparos de arma de fogo.

Após a investida criminosa, uma das vítimas faleceu ainda no local. A segunda vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas morreu na unidade hospitalar.

O preso foi encaminhado para a 4ª Delegacia Metropolitana, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.