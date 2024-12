O Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro condenou os réus Mateus Henrique Santos da Silva e Orlando Vieira dos Santos a 25 e 27 anos de prisão, respectivamente, por homicídio qualificado contra Alfrânio Alves de Gois. O crime ocorreu no dia 10 de novembro de 2022, no povoado Castanho, em Nossa Senhora do Socorro.

A motivação do crime, esclarecida durante o julgamento, foi uma discussão sobre o suposto furto de galinhas no terreno onde a vítima residia. Os réus utilizaram armas brancas e pedaços de madeira para agredir Alfrânio e atearam fogo no corpo após arrastá-lo para uma área a 50 metros da residência onde a vítima morava. O corpo só foi encontrado dois dias após o crime.

O homicídio gerou bastante repercussão na região e medo na vizinhança, que foi intimidada pelos autores do crime para que não fossem denunciados às autoridades policiais.

O Ministério Público de Sergipe, por meio da atuação da Promotoria de Justiça Criminal de Nossa Senhora do Socorro, apresentou denúncia contra os réus requerendo a condenação por homicídio qualificado, com as qualificadoras de que o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima. O Promotor de Justiça Iuri Marcel Menezes Borges foi responsável pela acusação no Tribunal do Júri.

O Júri acatou os argumentos apresentados pelo MP de Sergipe e condenou os réus Mateus e Orlando a 25 e 27 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado.