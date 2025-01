Na manhã de quinta-feira, 16, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), em uma operação de inteligência conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem de 45 anos foragido da Justiça da Bahia. A ação ocorreu no bairro 13 de Julho, em Aracaju.

O indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto, emitido em razão de uma condenação a 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, praticado na cidade de Salvador/BA.

De acordo com a FICCO/SE, o foragido foi localizado após a PRF repassar informações indicando que ele estaria escondido na capital sergipana. Com base nesses dados, as forças de segurança realizaram levantamentos e localizaram o homem, que foi detido pela Polícia Militar do Estado de Sergipe.

A FICCO/SE reúne esforços da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), promovendo a integração das forças de segurança para o combate ao crime organizado.

A operação reflete a eficiência da cooperação entre os órgãos de segurança na busca por criminosos foragidos e no combate às organizações criminosas que atuam na região.