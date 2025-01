A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), resgatou dois cães em situação de maus-tratos, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Os animais, um macho e uma fêmea, estavam abandonados há cerca de um ano em uma área externa de uma residência, após o tutor se mudar para outro estado e deixar os cães sob a responsabilidade de terceiros, que não deram continuidade ao cuidado dos animais. A ação ocorreu na última terça-feira, 14.

Segundo o Delegado Flávio Albuquerque, o resgate foi realizado após denúncias anônimas recebidas pelo Disque-Denúncia 181 e o relato do proprietário do imóvel. No local, a equipe da Depama encontrou os cães em condições deploráveis, infestados de carrapatos, com feridas e vivendo em um ambiente insalubre, rodeados de fezes, urina e restos de comida deixados por moradores da região.

Os animais foram levados para atendimento médico veterinário e agora estão disponíveis para adoção responsável. O tutor dos animais será indiciado por maus-tratos e o caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de crimes contra animais, que pode ser feita de forma anônima pelo número 181 ou pelo 190 em casos de emergência.