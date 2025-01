O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), estende o alerta de chuvas moderadas a intensas com a possibilidade do acumulado de chuvas ultrapassar os 50 milímetros até a próxima quarta-feira, 15.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explica que o Nordeste está enfrentando instabilidade climática provocada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de nuvens carregadas devido à movimentação das massas de ar. Além disso, o calor e a umidade do Oceano Atlântico ajudam a trazer essas nuvens para Sergipe.

A ocorrência de chuvas pode gerar acumulados expressivos para Sergipe, apresentando alto risco em rodovias, possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há ainda risco de transbordamento dos principais rios e lagoas do Estado, além da possibilidade de trovoadas, descargas elétricas e ventos intensos.