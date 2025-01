O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), juntamente com policiais civis do Estado de Santa Catarina, localizou um homem foragido da justiça sergipana no município de Braço do Norte (SC) e deu cumprimento ao mandado de prisão por crime de tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 30 de maio de 2024, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Ação foi divulgada nesta terça-feira, 14.

Segundo as informações policiais, a vítima estava na casa de um amigo e, ao sair, foi atingida por disparos de arma de fogo. Apesar das lesões, a vítima sobreviveu.

Durante as investigações, o investigado como autor dos disparos foi identificado, porém não foi localizado para apresentar sua versão dos fatos, uma vez que fugiu do estado de Sergipe.

Diante disso, o DHPP representou pela prisão temporária, que foi deferida. Assim, foram realizadas diligências da equipe do DHPP, com apoio da Divisão de Inteligência da Policia Civil (Dipol), que identificou que o suspeito estava no estado de Santa Catarina.

Após troca de informações com a equipe da Polícia Civil do município de Braço do Norte (SC), o mandado foi cumprido, e o suspeito está à disposição da justiça.

“A Polícia Civil sergipana agradece pela disponibilidade da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, especialmente à equipe coordenada pela delegada Jucinês Ferreira, que não mediu esforços para o êxito da prisão. O trabalho conjunto entre órgãos da Polícia Civil e equipes dos outros estados é de extrema relevância para o combate à criminalidade e deixa nítido que, ainda que o suspeito fuja para outro estado, nós vamos localizá-lo”, ressaltou a delegada Vivianne Jardim, que presidiu a investigação.