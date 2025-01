A 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) divulgou imagens de um dos homens investigados pelo roubo praticado em um estabelecimento comercial de venda de açaí localizado no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no último dia 27 de janeiro, e as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (30).

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um dos homens entra no local, serve-se e, ao chegar ao caixa, anuncia o roubo, ameaçando a funcionária com uma faca. O suspeito levou R$ 187 do caixa da loja.

Outro homem ficou do lado de fora, mas as câmeras de segurança não registraram o momento da ação do segundo envolvido no roubo ao estabelecimento comercial.

Logo após o crime, os responsáveis pelo estabelecimento comercial registraram o boletim de ocorrência, e o caso passou a ser investigado pela 5ª DM, delegacia responsável pela área onde ocorreu o fato criminoso.

Junto ao registro do fato, as imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial foram entregues à 5ª DM, que instaurou inquérito policial e já está realizando diligências para identificar o suspeito do crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.