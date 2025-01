A Polícia Militar, por meio do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (GETAM), prendeu dois homens e apreendeu uma motocicleta com sinal de identificação adulterado, no conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. A ocorrência foi registrada nessa segunda-feira, 27.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, quando recebeu a informação, por meio de populares, que dois homens em atitude suspeita estavam em uma moto. Com base na denúncia, os militares fizeram rondas pela região e identificaram duas pessoas com características similares.

Diante da suspeição, os PMs deram voz de parada e realizaram as buscas pessoal e veicular. Após a análise de dados, foi constatado que a motocicleta estava com o chassi adulterado.

O condutor, ao ser questionado sobre a origem do veículo, disse que tinha comprado na plataforma de comércio eletrônico OLX.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais que o caso requer.

Fonte: ASCOM/PMSE