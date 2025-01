Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam 150kg de maconha na manhã desta quinta-feira (16), na Zona Norte de Aracaju. Parte da droga estava sendo transportada dentro de um veículo por aplicativo.

Segundo as informações policiais, a equipe do Getam realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no Bairro Japãozinho quando percebeu que um veículo avançou o sinal vermelho em alta velocidade.

Na abordagem, os policiais revistaram o banco traseiro do veículo e encontraram uma grande quantidade de maconha escondida em diversas caixas.

Ao ser questionado, o motorista do veículo informou que não sabia do conteúdo das caixas. Ele explicou que, após uma solicitação por meio do aplicativo, um homem pediu que as caixas fossem deixadas em um posto de combustíveis no Bairro Veneza.

Em posse das informações, os policiais foram até a residência do homem que solicitou a corrida. Assim que percebeu a chegada dos militares, o suspeito pulou o muro do quintal da casa e fugiu.

Os militares realizaram buscas no imóvel e encontraram outras caixas contendo maconha. No momento do flagrante, a esposa do suspeito informou que a droga pertencia ao esposo.

Na ação, um total de 150 kg de maconha foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Narcóticos da Polícia Civil para o prosseguimento das investigações. O motorista do aplicativo e a esposa do suspeito também foram levados para a delegacia para prestarem os devidos esclarecimentos.

Fonte: Ascom PM