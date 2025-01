Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam cerca de 100 embalagens de entorpecentes prontas para serem comercializadas na Zona Norte de Aracaju. A ação, realizada nesse domingo (12), resultou na prisão de um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas.

Os policiais do BPRp reforçavam o policiamento no Bairro 18 do Forte, quando receberam denúncias de populares sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no Condomínio Visconde de Maracaju.

Após as informações, a equipe policial iniciou uma série de abordagens a pessoas suspeitas nas imediações do residencial, que resultou no flagrante de um homem em posse de diversas embalagens de maconha e cocaína.

Durante a prisão, o homem confessou que havia mais drogas escondidas em sua residência. Os agentes realizaram buscas no imóvel e apreenderam uma grande quantidade de pacotes plásticos com cocaína e trouxinhas de maconha, totalizando cerca de 100 embalagens de entorpecentes, prontas para serem comercializadas, além de uma balança de precisão.

O suspeito foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.