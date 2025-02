A Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriu no sábado, 8, um mandado de prisão preventiva do suspeito da tentativa de feminicídio contra a própria companheira, grávida de quatro meses. O delito, registrado no dia 26 de janeiro de 2025, também em Canindé, aconteceu na residência do casal.

As investigações sobre o caso mostraram que uma arma branca foi usada para golpear a vítima na região do pescoço, na frente de uma criança de apenas dois anos, filha da mulher. Além dos golpes, a grávida sofreu outras agressões, aumentando a gravidade do ocorrido.

De acordo com informações levantadas, os familiares prestaram socorro imediato à vítima, gestante de quatro meses. Já o investigado, fugiu do local, mas, posteriormente, se apresentou à polícia, acompanhado de advogados.

Diante da gravidade do crime e do histórico de violência do autor, que já responde por outros delitos relacionados à Lei Maria da Penha, incluindo agressões contra a própria mãe e contra a vítima, foi solicitada sua prisão preventiva.

A medida foi deferida pelo Poder Judiciário, e o mandado de prisão cumprido na cidade de Nossa Senhora da Glória, no sábado, 8. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre casos de feminicídio e agressão à mulher, na região do Alto Sertão, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.