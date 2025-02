A 3ª Delegacia Metropolitana divulgou nesta terça-feira, 11, que prendeu um dos envolvidos no roubo de uma funerária situada na Avenida Desembargador Maynard, em Aracaju. O crime ocorreu em dezembro de 2024 e foi praticado por dois suspeitos.

Após investigação criteriosa, conduzida pelo delegado Elder Sanches, a 3ª DM chegou à identidade da dupla e conseguiu prender um dos homens. “Nosso trabalho é incansável para garantir a ordem e a proteção da sociedade”, declarou o delegado.

Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, os dois investigados monitoraram o estabelecimento por dias, estudando a rotina dos funcionários antes de agir. No dia do crime, o homem procurado teria ficado responsável por vigiar a entrada, enquanto o comparsa, portando uma faca, rendeu um dos trabalhadores.

Na ação, a dupla subtraiu pertences dos funcionários, além de monitores e outros objetos de valor, do estabelecimento, fugindo rapidamente. As câmeras de segurança registraram toda a ação, permitindo que a equipe policial, sob a liderança do delegado Elder Sanches, identificasse e localizasse um dos envolvidos.

O segundo suspeito, de nome Luan Antony Vieira dos Santos, está foragido e é procurado pela polícia. Informações sobre a sua localização podem ser enviadas ao Disque-Denúncia (181). A identidade do denunciante será preservada.

Informações acrescentadas às 16h25