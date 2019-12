PC pede auxílio para identificar criminosos que furtaram loja no Shopping Prêmio

Na noite do último sábado, 21, três criminosos se passaram por clientes no Shopping Prêmio, localizado na cidade de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, e furtado uma loja de aparelhos eletrônicos. A Polícia Civil pede o auxílio da população para que os envolvidos sejam identificados.

Segundo informações do delegado Marcelo Paes, da 5ª Delegacia Metropolitana, por volta das 21h30, os três homens entraram no shopping e agiram como se fossem clientes. O homem de camisa preta teria se escondido num restaurante que já estava fechado, enquanto os demais comparsas estavam na praça de alimentação consumindo normalmente. Após o fim do horário de funcionamento do shopping, os dois criminosos que estavam na praça de alimentação foram convidados a se retirar, mas pediram para ir ao banheiro.









Durante esse tempo, o homem de camisa preta acabou de executar a ação. Ele teria subido pelo teto do restaurante em que estava escondido e ido até uma loja da Samsung, que fica a cerca de três lojas ao lado do restaurante em questão. Ao descer, ele já se encontrava no estoque do estabelecimento e furtou cerca de 104 aparelhos eletrônicos, sendo celulares, tablets e smartwatches.