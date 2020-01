ABSURDO: SSP decide que flagrantes no Interior devem ser lavrados na Capital

Um comunicado do Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE) causou rebuliço entre policiais militares lotados em diversos municípios sergipanos, principalmente os mais distantes da Capital.

As informações dão conta de que, cumprindo a Instrução 01/2020 expedida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), todos os flagrantes de crimes no Interior do Estado serão realizados na Central de Flagrantes de Aracaju.

O informativo do Comando Geral diz ainda que as delegacias plantonistas do Interior apenas farão atendimento ao público e procedimentos que não envolvam pessoas custodiadas.

De acordo com um policial militar, que prefere não ser identificado, mas que atua em um município distante da capital, o baixo efetivo não permite que a guarnição se ausente da cidade de atuação por um longo período.

“Isso é impossível. Não tem efetivo para isso, sem contar o gasto de combustível e a retirada do policiamento da cidade e da área de atuação. Tem cidade com três PMs por dia. A imprensa tem que verificar essa informação e cobrar do comando da PM e do secretário a veracidade dessa informação. Estão alegando que seria por conta da audiência de custódia, tudo bem, mas quem deve fazer essa condução para o Fórum é a Polícia Judiciária e não a PM”, lamenta o policial.









Imagine cidades como Monte alegre, Gararu, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Ilha das Flores, Japoatã, Nossa Senhora das Dores, Feira Nova e Aquidabã, que possuem efetivo muito abaixo do preconizado, além da distância da capital.

“Ninguém vai querer prender e sair de Nossa Senhora da Glória para Aracaju. Vão fazer vista grossa. Que a Instrução seja cumprida, mas por quem é de direito. A PM é policiamento ostensivo, essa função é da Polícia Civil. Hoje, quem conduz são eles, porque eles são a polícia judiciária”, aponta o PM.

Ele continua: “Peça à SSP, a escala do policiamento do Interior. Será possível observar que são dois policiais, no máximo. Nos batalhões, que tem um pouco mais e nas sedes de Companhias, uns dois policiais a mais”, finaliza o policial.

A SSP foi procurada e confirmou a informação. A assessoria de imprensa do órgão está construindo uma nota e, tão logo, chegue ao Portal Fan F1, será feita a devida divulgação.

Com informações da Fan F1