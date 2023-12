Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) conduziram um casal por suspeita de maus-tratos, no Bairro Porto Dantas, em Aracaju. O agredido é um bebê de seis meses de vida. A ação policial ocorreu no início da manhã dessa segunda, 25.

Segundo as informações policiais, a equipe foi acionada pela mãe da vítima, que alegou ter seu filho mantido em cativeiro por seu ex-companheiro, na avenida Euclides Figueiredo.

Ao manter contato com o suposto autor, ele informou que a denunciante estava agredindo a criança, razão pela qual ele tirou o bebê da guarda da sua ex-mulher.

Em decorrência dos fatos apresentados pelo casal, os dois foram conduzidos à delegacia para esclarecimento dos fatos que esse caso exige.

Fonte: Ascom PM/SE