A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), elucidou o homicídio de um homem vítima de diversos disparos de arma de fogo no Conjunto Fernando Collor de Melo, Nossa Senhora do Socorro. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 26.

Conforme apurado, a vítima teria se desentendido com o suspeito no dia do crime, que ocorreu em 29 de agosto.

Após a discussão, a vítima teria retornado para casa, saindo logo em sequência, oportunidade em que foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, e cumprida dentro do sistema penitenciário, uma vez que o homem já se encontrava preso pela prática de outro crime.