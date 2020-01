Aracajuano diversifica a carteira e inclui outros tipos de meios de pagamento no dia a dia, com destaque para o cartão pré-pago

O mercado de meios de pagamento cresce e se diversifica em um ritmo acelerado no Brasil, e em Aracaju não é diferente. As formas clássicas de pagamento (dinheiro, cheque, cartão de débito e crédito) ganham novos concorrentes com a evolução de diferentes tecnologias. Entre elas, o cartão pré-pago surge como opção democrática, que desburocratiza a relação do usuário com o dinheiro. Qualquer pessoa pode abrir uma conta e utilizá-la em menos de dez minutos, sem comprovação de renda ou análise de crédito.

O hábito do aracajuano mostra acompanhar a tendência. A Acesso, fintech especializada em meios de pagamento, traz dados que indicam que o tipo de compra feito pelo morador da cidade sergipana com o pré-pago é, em sua maioria, online: 60% das compras são feitas em sites e serviços digitais, enquanto 40% em lojas físicas.









Os cartões podem ser encontrados na internet, através do e-commerce, ou nos 31 pontos de venda de recarga espalhados por Aracajú. Entre as categorias de gastos no pré-pago mais comuns estão supermercados (25%), alimentação (21%) e postos de combustíveis (14%).

O perfil do cliente dos pré-pagos na cidade é bastante variado: em sua maioria, o usuário tem entre 26 e 35 anos, contabilizando 25% do total de cartões pré-pagos na cidade. Já a faixa etária que está entre 41 a 50 anos também é representativa, totalizando 23% da base de clientes. Além disso, o aracajuano gasta em média R$131,49 por mês através dos cartões pré-pagos.

“O crescimento na cidade sergipana mostra o quanto o cartão pré-pago facilitou a experiência de compra do aracajuano, principalmente por ser um produto extremamente democrático e de fácil acesso”, explica Davi Holanda, CEO da Acesso, sobre o potencial de crescimento do pré-pago na cidade.

NB Press Comunicação