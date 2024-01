O Governo de Sergipe abriu mais uma fase de inscrições para pagamento do Cartão Mais Inclusão – CMais Mulher. Com seis parcelas de R$ 500, o benefício é concedido para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica/familiar, inseridas nas medidas de proteção vigentes e inscritas no CadÚnico.

Segundo a gestão, a iniciativa representa um avanço nas ações de proteção à mulher no estado, que é executada em rede por diversos órgãos, e visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha quanto à criação de mecanismos para coibir violência doméstica. A partir do programa, a lei busca garantia de subsistência mínima da mulher para sair do ambiente do agressor.

Para receber, basta comparecer nos equipamentos sociais Creas, Cram ou Casa da Mulher dos municípios e realizar solicitação até próxima segunda-feira (22).

Por Carolina de Morais/A8