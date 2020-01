Prefeito de Macambira da nova rasteira na cúpula do PT

Na tarde da última quinta-feira, 17, o prefeito de Macambira, Luciano de Vital, um dos três prefeitos do PT no estado, protagonizou uma nova rasteira no senador Rogério Carvalho e seus companheiros.

Em um dos momentos mais difíceis do partido no Estado, quando o senador Rogério Carvalho tenta emplacar a candidatura de Márcio Macedo a prefeito de Aracaju, Mitidieri mostra sua força e desconstrói tirando um dos três prefeitos da sigla, deixando o PT com apenas dois prefeitos remanescentes no Estado.









Não é a primeira vez que Luciano da uma rasteira em Rogério, em 2018 o agora ex-petista declarou apoio á André Moura e Jackson Barreto que disputavam com Rogério a vaga para o Senado Federal.

E agora: será que o PT ainda vai medir forças com o PSD de Mitidieri ?

O recado foi dado: “As decisões tomadas em 2020, refletiram em 2022.” Disse Fábio Mitidieri.

Assista: