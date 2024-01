A parlamentar estadual Linda Brasil protocolizou duas Representações contra o delegado de polícia André David. Isso se deve às declarações proferidas pelo delegado em relação às pessoas trans que foram acusadas de agredir um homem no Centro de Aracaju.

Buscaremos esclarecimentos junto à Secretaria de Segurança Pública e simultaneamente acionaremos a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público do Estado para conduzirem investigações sobre as declarações feitas pelo delegado de polícia.

As declarações em questão foram tornadas públicas nas redes sociais.

Desde ontem, as nossas equipes estão apurando as imagens e buscando entender o que, de fato, ocorreu no episódio de violência envolvendo as três mulheres trans e um homem no centro de Aracaju.

— Linda Brasil (@lindabrasilse) January 20, 2024