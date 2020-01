Enfermeiro comete suicídio em banheiro do HUSE

Um provável suicídio praticado por um enfermeiro do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), ocorreu no inicio da tarde desta sexta-feira,17, chocou os colegas de trabalho e a direção do hospital.









De acordo com as primeiras informações um enfermeiro conhecido como Felipe, teria cometido o suicídio, se enforcando em um dos banheiros do HUSE. Ainda segundo relatos o enfermeiro teria aplicado uma substancia chamada o KCL e em seguida o propofol. (Fato ainda não confirmado oficialmente).

Mais informações em instantes.