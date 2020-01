HUSE divulga nota de pesar sobre o suicídio ocorrido na tarde de hoje

Nota de Pesar

É com extremo pesar que a família da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a família do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), informa o falecimento do enfermeiro Filipe Gabriel Pessoa Tavares, 38, que atuava no Centro Cirúrgico do hospital há cinco anos.O corpo do enfermeiro foi encontrado no banheiro do setor por volta do meio dia desta sexta-feira, 17. Foi tentado uma reanimação cardiopulmonar, mas, sem sucesso. A Secretaria e o Huse lamentam o ocorrido e envia os votos de profundo pesar aos seus familiares e amigos.

Ascom

SES/HUSE