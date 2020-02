JB manda Danielle se mancar e assumir Bolsonaro

O Ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, permanece bastante atuante no cenário político do estado. Em ano de eleição municipal a definição do seu apoio pode ser decisiva para quem o receber.

Em entrevista ao Jornal da Fan, na manhã desta quarta-feira, 5, Jackson disse que recebeu ligação do vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, que deve disputar a prefeitura de Aracaju, e do senador petista Rogério Carvalho.

“Conversarei com eles, esse é o momento de dialogar. Agora o PT é uma loucura, uma hora eu não presto, na outra posso dar apoio ao projeto deles”, disse sorrindo.

Com relação a Edvaldo, Jackson disse que mantém diálogo com ele, mas não garantiu apoio. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira vai disputar a reeleição, provavelmente sem o apoio do PT, que historicamente fez parte da sua base aliada, mas que agora resolveu romper para lançar candidatura própria.

‘Continuarei trabalhando para que Edvaldo e o PT entrem num acordo. Romper agora não é bom, já tivemos vários exemplos ruins. Precisamos estar unidos principalmente agora quando a extrema direita fascista ganha força”, pontou.









Em se tratando de extrema direita, Jackson se referiu a candidata da oposição, delegada Daniele Garcia. Quanto a ela, o ex-governador não polpou críticas.

“Essa moça precisa se mancar e assumir que é apoiadora do Governo Bolsonaro. O que é que ela conhece sobre o funcionamento da cidade? Ainda vem dizer que meu governo foi desastroso. Porque ela não saiu dele? Ela tinha um cargo em comissão e brigava por ele, inclusive para que aumentasse seu valor. Falar todo mundo fala, mas de um carguinho todo mundo também gosta”, criticou.

Jackson ainda disse que Daniele Garcia faz críticas infundadas ao seu governo. “Fui eu quem nomeei ela, fui eu quem equipou o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), que ela conduziu sem qualquer interferência minha nas investigações. Portanto o povo precisa estar atento ao que ela fala e o que realmente acontece”, finalizou, reafirmando sua atuação ativa no processo eleitoral municipal deste ano em Aracaju.

*Com informações da Fan F1