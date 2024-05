Na última terça-feira (14), o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreendeu drogas e prendeu um homem por tráfico, em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pelo Marcos Freire II, quando recebeu a informação, por meio de populares, que, na rua F, um homem estava traficando. Segundo a denúncia, as ações aconteciam na casa do suspeito e as pessoas adquiriam as substâncias ilícitas através da janela de um dos cômodos.

Com base nas alegações, os militares deslocaram-se até a casa de número 52-A e flagraram os entorpecentes sobre um móvel. O infrator, que tem passagem pelo sistema prisional, confirmou o delito, disse que comercializava drogas, e que o material encontrado pelos PMs estava com ele há dois dias.

Sob sua posse, os policiais encontraram crack, além de maconha, cocaína, plástico filme, e dinheiro em espécie. Ele e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE