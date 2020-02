Nas últimas 24 horas o jornalista de uma rádio de Aracaju e colunista de um jornal, Dênison Ventura, viralizou na rede social Twitter após ter rejeitado esfirra da Esfiha Planet em troca de divulgação no Instagram.

Os internautas se revoltaram com a resposta do jornalista. “Amores, meu insta é profissional. Não troco por esfihas. Há quem faça! Mas sou influenciador mesmo e me valorizo. Tenho público cativo e qualificado. Por escihas… not! Mas agradeço!”.

Após a resposta do jornalista, o estabelecimento agradeceu a atenção e desejou um ótimo dia. Em seguida, Dênison responde com o seu currículo.

“Sou mestre pela UFS, 4 pós-graduações, sou jornalista profissional, professor de Língua Portuguesa.. Tudo isto por esfihas? Desculpe! Mas entrou no perfil errado. Mas há quem faça por aí!

Tem um monte de digitla influenciar doido por isto. Graças a Deus, este tipo de trabalho não me apraz! Represento grandes empresas!!!”, respondeu Dênison, que compartilhou um print da conversa no próprio Instagram para mais de 100 mil seguidores. A rede social foi desativada após a repercussão negativa.

A resposta do jornalista viralizou nas redes sociais. A empresa Esfiha Planet ganhou milhares de seguidores no Instagram e teve uma divulgação a nível nacional. Tentamos contato com o jornalista para falar sobre o assunto, mas não obtivemos êxito. Permanecemos à disposição no e-mail: [email protected]

Tweets que circulam sobre o assunto:

hoje foi o dia em q uma personalidade aracajuana surtou pq ofereceram esfihas a ele pic.twitter.com/BAXnbnj1Zf — brisa (@bris4lariss4) January 31, 2020